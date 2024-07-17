هيلي ودي سانتيس يؤكدان دعمهما لترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

أكد كل من نيكي هيلي ورون دي سانتيس، اللذان كان من منافسي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في سباق الترشح عن الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية، دعمهما لترامب خلال كلماتهما في المؤتمر الوطني للحزب.

وقالت هيلي في المؤتمر الوطني الجمهوري في ميلووكي في ويسكونسن أمس الثلاثاء " سوف أبدأ بتوضيح أمر ما تملما. دونالد ترامب يحظى بدعمي القوي".

وقد تم احتيار ترامب رسميا أمس الأول الاثنين ليكون مرشح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

يذكر أن هيلي، التي استقبلها مزيج من الهتافات وصيحات الاستهجان، وخرجت من السباق عقب أن هزمها ترامب في الانتخابات الأولية، لم تعرب مع ذلك عن تأييدها لترامب على الفور.

ويشار إلى أن العلاقات بين هيلي، حاكمة ساوث كاليفورنيا سابقا، وترامب اتسمت بالتوتر بسبب الهجمات الشخصية، حيث شككت هيلي في ما إذا كان الرئيس السابق لائق للترشح لمنصب الرئيس، في حين وجه ترامب لهيلي، وهي ابنة مهاجرين هنود، تعليقات عنصرية.

وعلى الرغم من أن هيلي ودي سانتيس، حاكم فلوريدا، الذي خرج من السباق بعد إجراء الانتخابات الأولية في آيوا في كانون الثاني/يناير الماضي، أعربا علنا عن دعمها لترامب منذ ذلك الحين، فإن الاعراب عن دعمها في المؤتمر الوطني يعد دلالة على الوحدة داخل الحزب الجمهوري.

وقالت هيلي " علينا أن نعترف أن هناك بعض الأمريكيين الذين لا يتفقون مع دونالد ترامب طوال الوقت. أنا أعرف بعضا منهم، وأريد أن أتحدث معهم الليلة".

وأضافت" أنا هنا الليلة لأننا لدينا دولة يجب أن نعمل على إنقاذها، ووجود حزب جمهوري موحد يعد أمرا أساسيا لإنقاذها".

وقال دي سانتيس للجماهير إنه حان الوقت " لإرسال الرئيس جو بايدن إلى قبوه، وإعادة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض".

وكان ترامب متواجدا مجددا في اليوم الثاني من الفعاليات المتلفزة ، بعد ثلاثة أيام من إصابته في محاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا