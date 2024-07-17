محافظ الأقصر يتفقد مجمع خدمات الرياينة الحكومي

تفقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، مجمع الخدمات الحكومية في قرية الرياينة التابعة لمركز أرمنت، والذي يقدم خدماته لنحو 30 ألف نسمة من سكان القرية.

واستعرض عمارة، مكونات المجمع حيث يتكون من مركز تكنولوجي سجل مدني، شهر عقاري، مكتب تموين، مكتب بريد، وحدة محلية، مجلس شعبي محلي، ووحدة تضامن اجتماعي.

ويأتي إنشاء المجمع ضمن 13 مجمع خدمات حكومية تم إنشاؤهم في 13 قرية بمركزي إسنا وأرمنت، اللتين تشهدان تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ لتطوير الريف المصري بواقع 9 مجمعات في إسنا و4 في أرمنت.

ووجه محافظ الأقصر بسرعة تشغيل مجمع الخدمات في أسرع وقت، مشيرا إلى أن المجمعات تستهدف توفير الخدمات للمواطنين بشكل يسير وسهل، بحيث يحصل المواطن على الخدمات الحكومية بطريقة تنال رضاه واستحسانه، من خلال مجمعات خدمية مجهزة على أعلى مستوى وتحتوى على منافذ ومكاتب لجميع المصالح الحكومية، وذلك إطار إحداث نقلة نوعية بمجال تطوير البنية التحتية وتحسين مستوي الخدمات لأكثر من 600 ألف مواطن ومواطنة من سكان قرى المركزين.