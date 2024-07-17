إجراءات أمنية مشددة لمكافحة الغش بلجان الدقي في آخر أيام الثانوية العامة لشعبتي الأدبي وعلمي علوم

توافد طلاب وطالبات الثانوية العامة، صباح اليوم الأربعاء، إلى لجان مدرسة الأورمان الإعدادية بنين بالدقي، لأداء امتحان الأحياء لشعبة علمي علوم، والرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، وسط إجراءات أمنية مشددة، لمنع الغش.

وفتحت اللجان أبوابها أمام الطلاب من الساعه الثامنة والربع حتى التاسعة صباحا.

وحرص رجال الأمن على تنظيم الطلاب والطالبات في صفوف منتظمة، لتفتيشهم قبل دخول الامتحان، والتنبيه على عدم اصطحاب الهاتف المحمول، والمعادن والسماعات وجميع متعلقات التدخين، وفرض كردون أمني بمحيط اللجان.

ورصدت «الشروق»، حالة من الترقب لدى الطلاب وأولياء الأمور وفي المقابل حالة من الفرح للانتهاء من كابوس الثانوية العامة، وقالت شرين محمد، طالبة بشعبة علمي علوم، إنها لديها شعور متناقض بين الفرح والحزن، وخائفة أن تأتي الأحياء صعبة مثل السنوات الماضية، ولكنها سعيدة بانتهاء ماراثون الثانوية.

وأوضح سالم محمود، طالب بالشعبة الأدبية، أنه استذكر المادة جيدا بالأيام الماضية، موضحا أنه سعيد بالانتهاء من امتحانات الثانوية العامة، قائلا: "مش فارق الامتحان يجي صعب ولا سهل، كده كده هيتحل، وإن شاء الله ربنا هيراضينا في النتيجة".

وتمنى رائد جمال، طالب بشعبة علمي رياضة، أن تأتي سهلة ومباشرة وتكون في مستوى الطالب المتوسط، موضحا أنه أجاب على جميع النماذج المطروحة على موقع الوزارة الإلكتروني والمواقع الأخرى، قائلا: "فاضل مادة واحدة بس ونخلص من الكابوس".