تباين الآراء بين طلاب الثانوية العامة بالغربية حول امتحاني الأحياء والفلسفة

شهدت محافظة الغربية، اليوم الأربعاء، حالة من الفرحة والبسمة والزغاريد أمام لجان البنات لانتهاء مارثون الثانوية العامة لشعبتي علمي علوم وأدبي، وتباينت الآراء حول صعوبة وسهولة امتحانات مادة الأحياء للشعبة العلمية ومادة الفلسفة والمنطق الشعبة الأدبية.



وقال محمد عبدالصمد، طالب بلجنة مدرسة الأحمدية الثانوية بطنطا الشعبة العلمية، إن امتحان الأحياء كان به النقاط الصعبة جدا وفوق مستوى الطالب المتوسط، وكان يحتاج إلى وقت أكثر بالرغم من أن الامتحان في متناول الطالب المتوسط.

وأوضحت هبة نعيم، طالبة بلجنة مدرسة الرافعي الثانوية، أن امتحان الأحياء جاء في متناول الطالب المتوسط، لكن ارتفاع درجات الحرارة والارهاق كان له تأثيرا في إضاعة الوقت بالرغم من سهولة نصف الامتحان.

وأوضح معاذ نبيه، طالب بلجنة مدرسة طنطا الثانوية بنين، أن امتحان مادة الفلسفة والمنطق جاء سهلا وبسيطا وأعاد البسمة إلينا، لكنه لم يخلو من بعض النقاط الصعبة وكان في متناول الطالب المتوسط.

فيما أكدت ملك عبدالمنعم، طالبة بمدرسة أم المؤمنين بنات بطنطا، أن امتحان الفلسفة والمنطق جاء متوقعا ومن المنهج ومباشرا وأعاد لنا الأمل في الالتحاق بكليات نتمناها.

وكان محافظ الغربية، قد رفع درجة الاستعدادات القصوى بكل المراكز والمدن و المدارس والإدارات التعليمية ورفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والإسعاف والكهرباء، لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، لافتا إلى ضرورة تضافر جميع الجهود والتواجد الميداني والمتابعة الدورية لانتظام سير الامتحانات وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة، فضلاً عن توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

وأشار ناصر حسن وكيل وزارة التربية بالغربية، إلى أن 40 ألفا و661 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات داخل 113 لجنة بالمحافظة، مؤكدا أنه تم تجهيز اللجان والسماح بوجود مرواح بعد التأكد من تأمين مصادر التيار الكهربي لضمان التهوية الجيدة للطلاب أثناء الامتحانات، وتشكيل غرف عمليات لتلقي الشكاوى ومواجهة الطوارئ طوال فترة الامتحانات.



