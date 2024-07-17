اليونان تقرر دعم استهلاك الكهرباء في المنازل

قررت الحكومة اليونانية دعم استهلاك الكهرباء في المنازل، في أغسطس المقبل، تحت ضغط الزيادات الأخيرة في الأسعار.

وسيتم تمويل الدعم من خلال فرض ضريبة استثنائية على الأرباح الكبيرة التي يحققها منتجو الطاقة التي تعمل بالغاز في يوليو وأغسطس.

ومن المقرر أن يعلن وزير الطاقة تودوروس سكايلاكاكيس عن حجم الدعم والمستفيدين منه اليوم الأربعاء، حسب صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم.

وأضافت مصادر أن الأسر، التي يطبق عليها "التعريفة الخضراء" وربما أيضا تلك التي يطبق عليها "التعريفة الصفراء غير الثابتة، ستحصل على الدعم.

وأضافت المصادر أن سعر الكهرباء فوق 15 سنتا، للكيلووات في الساعة سيكون مدعوما. وبعبارة أخرى، سيدفع المستهلكون ما يصل إلى 15 سنتا لكل كيلووات في الساعة وسيتم تغطية المبلغ الإضافي من قبل الدولة من خلال "صندوق التحول في مجال الطاقة" ومن خلال الدخل من الضريبة الاستثنائية على الأرباح الزائدة.

واتخذت الحكومة هذه القرارات أمس الثلاثاء، في اجتماع، تم عقده في مكتب رئيس الوزراء.