باراجواي تضبط أربعة أطنان من الكوكايين كانت في طريقها إلى أوروبا

أعلنت السلطات في باراجواي الثلاثاء عن أكبر عملية ضبط مخدرات في البلاد حتى الآن، حيث صادرت أكثر من أربعة أطنان من الكوكايين.

وعثرت قوات الأمن في باراجواي على المخدرات مخبأة في أكياس سكر داخل حاوية في ميناء العاصمة أسونسيون كانت في طريقها إلى أنتويرب في بلجيكا، بحسب وكالة مكافحة المخدرات (سيناد).

وأضافت أن قيمة الكوكايين المضبوطة تقدر بنحو 220 مليون يورو (240 مليون دولار).

وتعد أوروبا والولايات المتحدة أكبر سوق للكوكايين القادم من دول أمريكا الجنوبية مثل كولومبيا وبيرو وبوليفيا. وتتزايد أهمية الطريق إلى أوروبا عبر باراجواي أو الأرجنتين، أو البرازيل، وفقا لتقييم أجراه مؤخرا مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وصادرت الموانئ الأوروبية أكثر من 300 طن من الكوكايين العام الماضي، مع مصادرة رقم قياسي بلغ 121 طنا في أنتويرب وحدها، ما يمثل زيادة بنسبة 10% عن العام السابق.