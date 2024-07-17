وزارة الصحة العمانية تقوم بتفعيل مركز إدارة الحالات الطارئة عقب حادث إطلاق النار

أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تفعيل مركز إدارة الحالات الطارئة وقطاع الاستجابة الطبية والصحة العامة جرّاء حادثة إطلاق النار التي وقعت مساء أمس الأول الاثنين بمنطقة الوادي الكبير بمحافظة مسقط.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن مركز إدارة الحالات الطارئة أنّ الوزارة عبر مؤسساتها الصحية وطواقمها باشرت التعامل مع الحدث بالشراكة مع المدينة الطبية الجامعية وهيئة الدفاع المدني والإسعاف والمؤسسات الصحية الخاصة.

وأشار المركز إلى أنه تمّ دعم مستشفى خولة الذي خُصّص كمركز لاستقبال الإصابات، بطواقم طبية متخصّصة من المستشفى السُّلطاني والمدينة الطبية الجامعية، حيث تمّ استدعاء ما يزيد عن ٥٠ موظفًا من الطواقم الطبية المتخصّصة للتعامل مع الإصابات.

وكانت شرطة سلطنة عمان والأجهزة العسكرية والأمنية قد أعلنت أمس الثلاثاء إنهاء أجراءات التعامل مع حادثة إطلاق النار التي وقعت مساء أمس الأول الاثنين بمحيط مسجد بمنطقة الوادي الكبير في محافظة مسقط والتى أسفرت عن وفاة خمسة أشخاص و"استشهاد" أحد رجال الشرطة و مقتل الجناة الثلاثة إضافة إلى إصابة (28) شخصًا من جنسيات مختلفة بينهم (4) أشخاص أثناء تأدية واجبهم الوطني من رجال الشرطة ومنتسبي هيئة الدفاع المدني والإسعاف تم نقلهم إلى المؤسسات الصحية لتلقي العلاج، وتتواصل عمليات التحري والبحث والتحقيقات في ملابسات الحادثة .