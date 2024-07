رئيس وزراء إثيوبيا يصف تصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي بالإنجاز التاريخي

اعتبر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مصادقة جنوب السودان على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، المعروفة باسم اتفاقية «عنتيبي»، لحظة تاريخية لبلاده، بحسب قوله.

وقال في منشور عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس»، اليوم الأربعاء، إن «هذا الإنجاز الدبلوماسي يمثل خطوة مهمة في تطلعاتنا الجماعية للتعاون الإقليمي في حوض النيل»، وذلك حسبما نشرته وكالة «سبوتنيك».

ولفت إلى أن تصديق جنوب السودان على الاتفاقية «سيوفر قوة دافعة للعمل من أجل الصالح العام لشعبنا من خلال إنشاء مفوضية حوض النيل»، وفقًا لتدوينته.

وصادقت حكومة جنوب السودان على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل والمعروفة باسم اتفاقية «عنتيبي»، وذلك بعد توقيع 5 دول على الاتفاقية، وهي إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبورندي.

ومع تصديق جنوب السودان اكتمل النصاب القانوني للبدء بإجراءات تأسيس المفوضية بعد 60 يوما من إيداع الجمهورية وثائق التصديق لدى الاتحاد الإفريقي، إذ يشترط الجزء الثالث من الاتفاقية تصديق برلمانات 6 دول على الأقل، لتأسيس المفوضية التي سيكون مقرها الدائم في أوغندا.

وتعارض مصر والسودان الاتفاقية، وتتمسكان باتفاقيات 1902 و1929 و1959، التي ترفض الإضرار بدول المصب، كما تقر نسبة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل لمصر، ونسبة 18.5 مليار متر مكعب للسودان.

