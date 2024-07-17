نادي الأسير الفلسطيني: أكثر من 9700 حالة اعتقال منذ 7 أكتوبر

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الأربعاء، 15 مواطناً على الأقل من الضّفة بينهم ثلاث سيدات، بالإضافة إلى طفل، وأسرى سابقين.

وأضاف في بينا مشترك مع هيئة شئون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: الخليل، وجنين، وأريحا، وبيت لحم، وسلفيت.

ويواصل الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، يرافقها اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين.

وأعلن أنّ حصيلة الاعتقالات بلغت أكثر من 9700، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وجدد التنويه أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.