محافظ الغربية يشدد على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل معهم

ترأس اللواء أشرف الجندي، اليوم، اجتماعا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، لمناقشة عدد من الملفات التي تهم المواطن في حياته اليومية، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، المستشار عمرو حتاته المستشار القانوني للمحافظة.

وخلال الاجتماع أصدر المحافظ توجيهات مشدده لرؤساء المراكز والمدن والاحياء بضرورة قيام كل منهم بأعماله على الوجه الأكمل لتحقيق مطالب وأمنيات المواطنين والتي تعد أولوية قصوى.

وأكد المحافظ أن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من العاملين بالإدارة المحلية والتواصل المستمر معهم لتحقيق رضاهم عن تلك الخدمات على رأس أولويات العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أن عمل كل رئيس مركز ومدينة مرتبط بالحياة اليومية للمواطنين، لذلك لابد من العمل على متابعة كل ما يخص المواطنين وتحقيق كل مطالبهم لإرضاء المواطنين وتحقيق كل ما يحتاجه الشارع في الغربية، مشددا على حصر جميع الخدمات الموجودة في نطاق المركز أو المدينة أو الحي من مستشفيات ودور رعاية أيتام ومسنين وما إلى ذلك للعمل على تقديم خدمات افضل للمواطنين.

كما وجه المحافظ بحصر المشروعات المتعثرة في كل القطاعات التنموية والخدمية بكل مركز ومدينة لإيجاد حلول عاجلة وإزالة أسباب التعثر وبحث المقترحات الخاصة باستكمال تلك المشروعات وأولويات التنفيذ لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة أمام المواطنين.

وشدد المحافظ على اليقظة التامة والتصدي بكل حزم تجاه القيام بأية أعمال بناء جديدة والإزالة الفورية في المهد مؤكدا عدم التهاون و اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين ومتابعته الشخصية لملف التعديات بنطاق المحافظة أولا بأول، وأنه ولن يسمح بالتهاون في محاسبة أى مسئول مقصر في مهام أداء واجبه الوظيفي.

وخلال الاجتماع، أكد المحافظ، ضرورة إعطاء ملف النظافة أهمية قصوى، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود لضمان نظافة شوارع مراكز ومدن المحافظة بشكل دائم، كما وجه تعليمات صارمة بمنع أي تراكمات للقمامة في الشوارع، مع ضرورة رفع القمامة بشكل دوري وفوري.

كما أكد الجندي، أنه سيقوم بشن جولات مفاجئة على الشوارع لمتابعة سير أعمال النظافة بشكل مباشر، مشيرا إلى أنه لن يتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفات يتم رصدها خلال هذه الجولات، ومؤكدا أنه لن يقبل أي تقصير في هذا الملف الذي يمس صحة المواطنين وسلامتهم.

وفي نهاية الاجتماع أكد محافظ الغربية أنه سيواصل جولاته المفاجئة للقرى والمراكز والمدن للوقوف على الاحتياجات الفعلية للمواطنين والعمل على تلبية جميع احتياجاتهم ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بكل القطاعات الخدمية والتنموية.