التجهيز لتوريد وتركيب محطة أكسجين في مستشفى العريش العام

تابع الدكتور أحمد سمير بدر، مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، يرافقه الدكتور حاسم حمدي، مدير الإعلام الصحي والمهندس محمد سعيد مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بمديرية الصحة، والدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام، أعمال الصيانة بمحطة توليد الأكسجين بمستشفى العريش العام.

ووجه الدكتور أحمد بدر بسرعة الانتهاء، من أعمال الصيانة لتنفيذ تركيب محطة أكسجين سعه 50 مترا مكعبا، وشبكات أكسجين إضافية لاستقبال أعداد أكثر من الطاقة الاستيعابية الحالية، وذلك من خلال التعاقد مع المصانع المتخصصة في تعبئة الأوكسجين، وذلك في إطار خطة تطوير الخدمات الطبية، وتقديم الرعاية الصحية بالشكل المطلوب.

ووجه بدر في نهاية الزيارة بتفعيل تشكيل لجان لمتابعة الأكسجين بالمستشفى على مدار اليوم وذلك في إطار مدى جاهزية المستشفيات بتوافر الأوكسجين وتوفير احتياطي آمن لمواجهة الاحتياج الزائد.