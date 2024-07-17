أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن روسيا باتت أقوى بكثير مما كانت عليه قبل 20 عاما، وأكثر استعدادا للصراع مع الغرب، "لكنها تعتمد على الدبلوماسية بدلا من القوة العسكرية".



وفي مقابلة مع موقع "أرجومنتي إي فاكتي" (حجج وحقائق) الروسي، أشار مدفيديف إلى أنه كان من الممكن "كسر عنق" النظام في كييف في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكن مثل هذه الصراعات "تتطلب تراكم القوة الاقتصادية والعسكرية"، حسبما نقلت قناة آر تي مساء الثلاثاء.

وأضاف مدفيديف: "في الوقت نفسه، ما زلنا نعتبر الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى هو المعيار الصحيح للسلوك وفي العالم الحديث، بالاعتماد على الجهود الدبلوماسية، وليس على القوة العسكرية أو الرشوة المالية، نحن نؤيد نظاما عالميا عادلا ومتعدد الأقطاب، ونسترشد بروح ونص المعاهدات الدولية".