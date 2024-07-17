محافظ أسيوط يتابع لجان امتحانات الثانوية العامة ويلتقي مسئولي غرفة عمليات المديرية للاطمئنان على سير الامتحانات

تفقد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، بعض لجان امتحانات الثانوية العامة في مدرستي الشهيد أحمد فايز الثانوية بنات وخديجة يوسف الثانوية بنات بحي شرق، ومقر غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم للعام الدراسي 2023/2024. وذلك للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات وتأمين اللجان وتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحان بسهولة ويسر.

رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام منطقة الأبنية التعليمية بأسيوط.

حرص المحافظ على تفقد بعض لجان الامتحانات واطمئن على هدوء اللجان وانتظامها. كما التقى المحافظ بعض الطلاب عقب انتهاء الامتحان خارج اللجان، حيث عبروا عن سعادتهم وفرحتهم بسهولة الامتحان في مواد الأحياء والفلسفة والمنطق، وسط مشاركة من أولياء الأمور خارج اللجان الذين استقبلوا المحافظ بإطلاق الزغاريد وتوزيع الورود على الطلاب والطالبات.

كما زار المحافظ مقر غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم، والتقى قيادات المديرية، وعلى رأسهم هدى حسين مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني، ومسئولي غرفة العمليات. وطمأن المحافظ مسئولي غرفة عمليات الوزارة عبر الفيديو كونفرانس على انتظام سير الامتحانات، وعدم وجود أي شكاوى من الطلاب أو الملاحظين. كما وجه مسئولي غرفة عمليات الوزارة بالشكر للوزير المحافظ على متابعته المستمرة لأعمال الامتحانات.

وأوضح محافظ أسيوط أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الثانوية العامة هذا العام في محافظة أسيوط بلغ 28132 طالبًا وطالبة، موزعين على 79 لجنة، بالإضافة إلى لجنة مدرسة المتفوقين "STEM"، منهم 19056 طالبًا وطالبة علمي علوم، و1576 طالبًا وطالبة علمي رياضة، و7500 طالبًا وطالبة أدبي. كما يبلغ عدد المنتدبين على لجان السير 6259 ملاحظًا و1247 مقدر درجات.