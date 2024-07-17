هيئة الأسرى: استهداف متعمد لقيادات ورموز الأسرى في سجن شطة

قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين، إن الأسرى في سجن شطة يعيشون واقعا صحيا وحياتيا صعبا، حيث تواصل إدارة السجن التعامل معهم بحقد وعنصرية وانتقام، ويتعرضون بشكل مستمر للضرب والتنكيل، الى جانب التجويع وعدم توفير الطعام، والحرمان من العلاج والأدوية.

وكشفت الهيئة في تقرير لها، نقلته وكالة «وفا»، اليوم الأربعاء، أن هناك سياسة واضحة في استهداف قيادات ورموز الحركة الأسيرة، حيث يحتجز في السجن 101 أسير، منهم 30 أسيرًا محكومين بالسجن المؤبد - مدى الحياة، وعدد كبير منهم تم تكسير أضلاع في ظهرهم وصدورهم وأصابع أيديهم، وتعمد ضربهم على أماكن حساسة بطريقة وحشية وإسالة الدماء من أجسادهم ورؤوسهم، والسب والشتم بالألفاظ النابية، والإهانة بهدف النيل من نفسياتهم ومعنوياتهم.

ونقل الأسرى لمحامية الهيئة أن هناك حالات عصبية ونفسية في صفوف الأسرى، تتركهم إدارة السجن بلا دواء أو مسكنات، وبالتالي يصدر منهم تصرفات لا إرادية، يستغلها السجانون لاقتحام الغرف والاعتداء عليهم، علماً أن حالاتهم معروفة ولديهم ملفات في عيادة السجن.

وأدانت الهيئة استمرار الصمت الدولي والمؤسساتي على ما يحدث داخل السجون والمعتقلات، وهو ما يعطي حكومة الاحتلال وإدارة سجونها مزيداً من الدافعية نحو التنكيل بالأسرى، حيث حولت حياتهم لجحيم حقيقي.



