الإمارات تدين حادث إطلاق النار في سلطنة عمان

أدانت الإمارات بشدة حادث إطلاق النار الذي وقع في محيط مسجد في سلطنة عمان و"أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الأبرياء"، معربة عن "تضامنها مع كافة الإجراءات التي تتخذها السلطنة لحماية أمنها واستقرارها".



وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان الثلاثاء: "تعرب الإمارات عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتعرض حياة السكان للخطر وتتنافى مع القانون الدولي".



وعبرت عن خالص تعازيها ومواساتها إلى سلطنة عمان وشعبها، وإلى "أهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء"، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.