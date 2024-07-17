محافظ دمياط للصحفيين والإعلاميين بالمحافظة: أنتم صوت المواطنين وعين المسئول

عقد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، لقاءً مع الإعلاميين والصحفيين، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، منوهًا بأهمية دور الإعلاميين والصحفيين.

وقال «الشهابي»، خلال اجتماعه مع الإعلاميين والصحفيين في المحافظة اليوم الأربعاء: «أنتم صوت المواطنين وعين المسئول لرصد حالة الشارع لنقل الصورة لنا بكل حيادية وشفافية، مما يساهم في تعزيز دور الجهاز التنفيذي بالمحافظة، لحل المشكلات ومواجهة التحديات وتلبية الاحتياجات وفقًا للأولويات».

وأوضح محافظ دمياط، أنه مهما تعددت الوظائف فالجميع يعمل على خدمة الوطن والمواطنين، مشيرا إلى أنه يتم عقد لقاء مع المواطنين يوم الأربعاء من كل أسبوع، يرأسه المسئولين بالمحافظة لخلق قنوات مباشرة للتواصل مع المواطنين، وحل مشاكلهم وتلبية مطالبهم.

وشدد على أن دمياط من المحافظات المصرية الواعدة، التي تتميز بمقومات فريدة، وعناصر نجاح متميزة تجعلها في مكانة كبيرة، مبديًا اهتمامه البالغ بملف تطوير الصناعات التي تشتهر بها دمياط، للنهوض بها واستعادة مكانتها ليس فقط على المستوى المحلي، وإنما الدولي والإقليمي أيضًا.

وأشار إلى إعطاء مهلة للوحدات الصناعية والورش الصغيرة لتوفيق أوضاعهم، لضمان استمرار العمل بها، مؤكدًا اهتمامه أيضًا بملف مشاكل الصيادين، خاصةً مع كونها من أهم المهن التي تشتهر بها المحافظة ويعمل بها الكثير، نظرًا لتمتع دمياط بمساحات مائية متنوعة، ووجود ثلثي أسطول الصيد المصري بها.

ولفت إلى أن الفترة القادمة ستشهد استكمالا للمشروعات الجاري تنفيذها، ورفع كفاءة شبكات الطرق التي تم الانتهاء من أعمال المرافق بها، وأيضًا دفع منظومة العمل بملف التصالح في مخالفات البناء، وكذا تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز، مؤكدًا أيضًا أن الفترة القادمة ستشهد جولات وزيارات مفاجئة لمتابعة منظومة العمل بكل المناطق.

وحرص المحافظ، على الرد على جميع استفسارات الإعلاميين والصحفيين، حيث أكد أنه سيتم العمل على حل جميع المشكلات بشكل يتواكب مع احتياجات المواطنين والرؤى المجتمعية، وفى سياق الأُطر القانونية، مشددًا على أنه منذ توليه مهام المحافظة على دراسة كل الملفات للوقوف على مستجدات الموقف الخاص بكل ملف، وكذلك الوقوف على أي تحديات للعمل على حلها.