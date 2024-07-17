كوريا الجنوبية تتهم جارتها الشمالية بزراعة عشرات الآلاف من الألغام عند الحدود

اتهمت كوريا الجنوبية جارتها الشمالية بزراعة عشرات آلاف من الألغام على طول الحدود بين البلدين في الفترة الأخيرة.

وذكرت وزارة الدفاع الكورية، في بيان اليوم، أن الجيش الكوري الشمالي قام، على الرغم من القيظ الشديد والرياح الموسمية، بزراعة ألغام على امتداد مناطق خط التماس، مقدرا عددها بعشرات الآلاف.

ولفتت إلى انفجار ألغام من هذا النوع عشر مرات على الأقل، ما تسبب في عدة ضحايا في صفوف الجنود الكوريين خلال العمليات التي نفذتها بيونغ يانغ في الأشهر الأخيرة لتعزيز دفاعاتها على امتداد المنطقة منزوعة السلاح التي تنتشر فيها الألغام أساسا، مؤكدة حصولها على صور توثق حمل جنود شماليين صناديق خشبية تحتوي على ألغام.

جدير بالذكر أن العلاقات بين الكوريتين تمر بأدنى مستوياتها منذ سنوات، بسبب تباين المواقف بشأن عديد الملفات الشائكة، في مقدمتها تزايد التقارب سول مع واشنطن من جهة، وتوطد العلاقات بين بيونغ يانغ وموسكو من جهة أخرى.