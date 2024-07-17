 كوريا الجنوبية تتهم جارتها الشمالية بزراعة عشرات الآلاف من الألغام عند الحدود - بوابة الشروق
الأربعاء 17 يوليه 2024 3:26 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

كوريا الجنوبية تتهم جارتها الشمالية بزراعة عشرات الآلاف من الألغام عند الحدود

سول - قنا
نشر في: الأربعاء 17 يوليه 2024 - 3:02 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 يوليه 2024 - 3:02 م

اتهمت كوريا الجنوبية جارتها الشمالية بزراعة عشرات آلاف من الألغام على طول الحدود بين البلدين في الفترة الأخيرة.

وذكرت وزارة الدفاع الكورية، في بيان اليوم، أن الجيش الكوري الشمالي قام، على الرغم من القيظ الشديد والرياح الموسمية، بزراعة ألغام على امتداد مناطق خط التماس، مقدرا عددها بعشرات الآلاف.

ولفتت إلى انفجار ألغام من هذا النوع عشر مرات على الأقل، ما تسبب في عدة ضحايا في صفوف الجنود الكوريين خلال العمليات التي نفذتها بيونغ يانغ في الأشهر الأخيرة لتعزيز دفاعاتها على امتداد المنطقة منزوعة السلاح التي تنتشر فيها الألغام أساسا، مؤكدة حصولها على صور توثق حمل جنود شماليين صناديق خشبية تحتوي على ألغام.

جدير بالذكر أن العلاقات بين الكوريتين تمر بأدنى مستوياتها منذ سنوات، بسبب تباين المواقف بشأن عديد الملفات الشائكة، في مقدمتها تزايد التقارب سول مع واشنطن من جهة، وتوطد العلاقات بين بيونغ يانغ وموسكو من جهة أخرى.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك