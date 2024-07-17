كيشيدا: اليابان على استعداد للتعاون لتعزيز العلاقات مع دول جزر المحيط الهادئ

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الأربعاء، إن بلاده على استعداد لتعزيز العلاقات مع دول جزر المحيط الهادئ.

وذكرت وكالة جيجي اليابانية للأنباء أن كيشيدا أدلى بهذه التعليقات خلال لقاء مع رئيس دولة بالاو سورانجيل ويبس جونيور على هامش قمة قادة اليابان ودول جزر المحيط الهادئ في طوكيو. وقد بدأت القمة أمس الثلاثاء، وسوف تستمر لمدة ثلاثة أيام.

وقال كيشيدا لرئيس بالاو إنه يأمل في استغلال القمة كفرصة لإظهار الاتجاه الذي سوف تمضي فيه اليابان ودول جزر المحيط الهادئ سويا.

وقال ويبس إنه يجب تحقيق منطقة محيطين هندي- هادئ حرة ومفتوحة.

ومن المقرر أن يعقد كيشيدا في وقت لاحق من اليوم مباحثات ثنائية مع قادة جزر مارشيل وفيجي وساموا وجزر كوك وتونجا وجزر سليمان. ويعتزم كيشيدا أن يعلن عن إجراءات دعم لمواجهة التحديات التي تواجهها هذه الدول، فيما يعد جهدا واضحا للوقوف أمام النفوذ المتزايد للصين في جنوب المحيط الهادئ.



