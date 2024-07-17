5 شهداء في قصف الاحتلال لمخيم النصيرات ومدينة رفح

القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ

استشهد 5 فلسطينيا وأصيب عدد آخر بجروح، ظهر اليوم الأربعاء، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ومدينة رفح

وأفاد مراسل وكالة «وفا»، بأن طواقم الإسعاف انتشلت جثامين 4 شهداء من حي تل السلطان غرب مدينة رفح، كما استهدفت مدفعية الاحتلال بقذائفها دوار العودة ومخيمي يبنا والشابورة وسط المدينة.

وأشار إلى أن مسنا استشهد إثر قصف الاحتلال لمنزل غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها باتجاه منطقة المغراقة والزهراء وشارع الرشيد شمال المخيم.

وفي سياق متصل، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» إن الاحتلال استهدف 8 مدارس على الأقل خلال الأيام العشرة الأخيرة منها 6 تابعة للوكالة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38,713 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 89,166 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.