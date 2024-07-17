الكويت ولبنان تستنكران الهجوم الإرهابي في سلطنة عمان 

استنكرت الكويت ولبنان، اليوم الأربعاء، الهجوم الإرهابي الذي وقع على أحد المساجد في منطقة الوادي الكبير في سلطنة عمان مساء أمس الأول الاثنين.

فمن جانبه، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية في الكويت الشيخ فهد اليوسف اليوم الأربعاء وقوف دولة الكويت التام مع سلطنة عمان إزاء كل ما يمس أمنها واستقرارها، لافتاً إلى ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب.

وأضافت وزارة الداخلية في بيان صحفي أن اليوسف أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير الداخلية العماني حمود فيصل البوسعيدي، أدان فيه الهجوم الإرهابي على أحد المساجد بمنطقة الوادي الكبير.

وأضافت: "استنكر اليوسف هذا العمل الإرهابي الجبان الذي لا يمت للدين بصلة وترفضه مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف وجميع الشرائع السماوية والأعراف الدولية".

ومن جانبه، أرسل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لسلطان عمان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد ولرئيس مجلس الشورى العماني خالد بن هلال المعولي برقيتين استنكر فيهما الاعتداء الإرهابي الذي استهدف المؤمنين والمدنيين والآمنين ورجال الآمن في منطقة الوادي الكبير في محافظة مسقط ومعزياً بالضحايا.

وقال بري في برقيته لسلطان عمان، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لبري "ببالغ الحزن ومشاعر التضامن والمواساة، تلقينا نبأ الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف المؤمنين الآمنين في منطقة الوادي الكبير في محافظة مسقط متسبباً بسقوط عدد من الشهداء والجرحى من المدنيين ورجال الأمن".

وأضاف "إنني وباسم الشعب اللبناني ومجلسه النيابي وباسمي الشخصي نستنكر وندين هذا العمل الجبان الذي بقدر ما هو محاولة يائسة للنيل من سلطنة عمان كواحة للأمن والاستقرار ونموذجاً راقياً في التعايش، هو أيضا محاولة مكشوفة للاعتداء على القيم والرسالات السماوية السمحاء ويؤكد بما لا يدع مجالاً الشك أن الإرهاب لا دين له ولا طائفة".

كما أرسل رئيس المجلس برقية مماثلة لرئيس مجلس الشورى العماني خالد بن هلال المعولي .

وكان تنظيم "داعش" الإرهابي قد أعلن أمس الثلاثاء مسؤوليته عن هجوم على مسجد في سلطنة عمان ليل الإثنين الماضي في منطقة الوادي الكبير في محافظة مسقط ما تسبب بمقتل وجرح عشرات الأشخاص.