شولتس يزور صربيا لتعزيز التعاون في مجال استكشاف المواد الخام

يعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس، القيام بزيارة إلى صربيا نهاية هذا الأسبوع سيتم خلالها وضع الأساس لتعزيز التعاون في مجال استكشاف المواد الخام.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت في برلين، اليوم الأربعاء، أن شولتس سيعقد بعد غد الجمعة اجتماعا مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، وفي أعقاب ذلك سيشارك مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس شيفتشوفيتش في قمة بشأن المواد الخام الحيوية.

وأوضح هيبشترايت أنه سيتم خلال الاجتماع توقيع إعلان نوايا بين صربيا والمفوضية الأوروبية بشأن شراكة استراتيجية للمواد المستدامة وسلاسل القيمة للبطاريات والمركبات الكهربائية، والتوقيع أيضا على اتفاق ("خطاب نوايا") بين الحكومة الصربية وعدة شركات أوروبية وصربية.

وقال هيبشترايت: "الخلفية هي مشروع لاستخراج الليثيوم المستدام في صربيا. بشكل عام، يتعلق الأمر بتطوير أجندة أوروبية للمواد الخام وتنويع مصادر هذه المواد." مشيرا إلى أن إعلان النوايا يتضمن "الالتزام بمعايير بيئية واستدامة عالية".