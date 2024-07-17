استدعاءات الخدمة العسكرية تتسبب باشتباكات بين يهود متشددين والشرطة الإسرائيلية

اندلعت اشتباكات بين متظاهرين من اليهود المتشددين دينيا والشرطة الإسرائيلية في تل أبيب، بعدما أعلن جيش الاحتلال يوم الثلاثاء، أنه سيبدأ في استدعائهم لأداء الخدمة العسكرية خلال أيام.

ونقلت وكالة أنباء العالم العربي، عن صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أن مئات المتظاهرين من اليهود المتشددين قطعوا طريقا سريعا رئيسيا في بني براك شرق تل أبيب، واشتبكوا مع الشرطة التي اعتقلت عددا منهم.

وجاء إعلان الجيش بعد أمر من المحكمة العليا يقضي باستدعاء اليهود المتشددين دينيا لأداء الخدمة العسكرية بعد فترة طويلة من إعفائهم بموجب ترتيبات سياسية.

ودعا زعيم المعارضة يائير لابيد، الجيش الإسرائيلي في وقت سابق هذا الشهر، إلى إصدار أوامر فورية لتجنيد 30 ألفا من اليهود المتشددين دينيا؛ تطبيقا لقرار المحكمة العليا التي أمرت سابقا بإلزامهم بتأدية بالخدمة العسكرية.

ويخوض جيش الاحتلال حربا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، أدت إلى استشهاد أكثر من 39 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 88 ألفًا آخرين، فضلًا عن آلاف المفقودين.