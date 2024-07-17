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أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم الثلاثاء استقرار أسعار الواردات الأمريكية خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق، على خلاف التوقعات.

وذكرت الوزارة أن أسعار الواردات لم تتغير خلال يونيو الماضي بعد تراجعها بنسبة 2ر0% خلال أيار/مايو الماضي وفقا للبيانات المعدلة. كان المحللون يتوقعون ارتفاع الأسعار بنسبة 2ر0% بعد تراجعها بنسبة 4ر0% في الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

جاء استقرار الأسعار على خلفية تراجع أسعار واردات الوقود ، مقابل ارتفاع أسعار الواردات الأخرى غير الوقود.

وذكرت وزارة العمل أن أسعار واردات الوقود تراجعت بنسبة 1% خلال يونيو، في حين زادت أسعار الواردات الأخرى بنسبة 2ر0% شهريا.

وعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار الواردات خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر1% وهي أعلى نسبة ارتفاع منذ ديسمبر 2022.

وقال ماثيو مارتن خبير الاقتصاد الأمريكي في أوكسفورد إيكونوميكس "رغم أن العلاقة بين أسعار الواردات وأسعار المستهلك ليست مباشرة، فإن تقرير أسعار الواردات سيساعد في تعزيز الثقة في تراجع الضغوط التضخمية على الاقتصاد الأمريكي ككل، والسماح لمجلس الاحتياط الاتحادي ببدء خفض أسعار الفائدة في سبتمبر الماضي".

في الوقت نفسه ذكرت وزارة العمل أن أسعار الصادرات تراجعت بنسبة 5ر0% شهريا خلال حزيران/يونيو، بعد تراجعها بنسبة 7ر0% خلال مايو. كان المحللون يتوقعون تراجع أسعار الصادرات بنسبة 1ر0% بعد تراجعها بنسبة 6ر0% في الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.