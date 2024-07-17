 حسن نصر الله مخاطبا إسرائيل: إذا جاءت دباباتكم إلى لبنان فلن تبقى لكم دبابات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حسن نصر الله مخاطبا إسرائيل: إذا جاءت دباباتكم إلى لبنان فلن تبقى لكم دبابات

وكالات:
نشر في: الأربعاء 17 يوليه 2024 - 11:14 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 يوليه 2024 - 11:14 ص

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إن ما قامت به المقاومة في غزة في 7 أكتوبر هو حق كامل لها، مشيرا إلى أن الحزب فتح جبهة الإسناد اللبنانية بمعركة طوفان الأقصى نصرة للشعب الفلسطيني.

وأضاف نصر الله في خطاب له أنه لأول مرة تبدو إسرائيل عاجزة بعد 10 أشهر من القتال، فهي عاجزة عن تحقيق أهدافها وتغطي فشلها بارتكاب المجازر وقتل المدنيين، وفقا لشبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأشار نصر الله إلى أن اليمن استطاع أن يمنع إبحار السفن وفرض حصار.

وأكد أن جيش الاحتلال اعترف أنه كما يعاني من نقص في المقاتلين يعاني من نقص الدبابات أيضا، محذرا إسرائيل بقوله "إذا جاءت دباباتكم إلى لبنان فلن تبقى لكم دبابات".

وشدد الأمين العام لحزب الله على أن جبهة الإسناد اللبنانية ستستمر ما دام العدوان مستمرا على غزة، مشيرا إلى أن التمادي في استهداف المدنيين سيدفع المقاومة إلى استهداف مستعمرات جديدة بالصواريخ

وتابع أن كل ما يشاع عن اتفاق يتعلق بالحدود الجنوبية للبنان غير صحيح.


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