ينطلق العرض الأول لمسرحية "يوم إعدام الفقراء" من مكتبة مصر الجديدة العامة فى السابعة من مساء بعد غد الجمعة، المسرحية هي صرخة حق في وجه عالم يعج بالباطل.

يقول الدكتور نبيل حلمي رئيس مجلس إدارة جمعية مصرالجديدة، إن العرض المسرحي يكشف للعالم أجمع ما لم يريد أن يصدقه من إبادة للشعب الفلسطيني في حرب قذرة يشنها الكيان الصهيوني ضد الأطفال والنساء والعجائز وحتى المرضى داخل المستشفيات، وفي ظل سكوت وخنوع العالم بل تشجيع الكيان الإسرائيلي في استمراره فيما تفعله يداه القذرة ضد شعب أعزل لا توقفه صرخات الأطفال والنساء.

"مسرحية يوم إعدام الفقراء" من تأليف المفكر محمد المسلمي، إخراج محمد القاضي تحت رعاية مؤسسة الحسيني الثقافية.

يقول محمد المسلمي مؤلف العرض المسرحي إن الإسرائيليين أوقدوا حروب وقتلوا ابرياء وأخرجوا المظلومين من ديارهم وأسقطوا المنظمات الحقوقية الدولية الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وجعلوهم متهمين.

وطلت حكومة الظل برأسها الصهيو شيطاني معلنة أن المليار الذهبي يبدأ مولده.

يذكر أن مخطط المليار الذهبي هو نظرية مؤامرة تدعي أن مجموعة صغيرة من النخبة العالمية تخطط لتقليص عدد سكان العالم إلى مليار شخص، ويعتقد أنصار هذه النظرية أن هذه المجموعة تستخدم مجموعة متنوعة من الأساليب لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك الحروب والأمراض.