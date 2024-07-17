نتساريم وفيلادلفيا يعمقان الخلاف بين نتنياهو وجالانت

قالت صحيفة «هآرتس» العبرية، اليوم الأربعاء، إن الخلافات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، متدهورة بما فيه الكفاية ووصلت لمرحلة الخلافات الجوهرية.

ونقل موقع «دنيا الوطن» الفلسطيني، عن الصحيفة قولها، إن «نتنياهو يعرقل صفقة تبادل الأسرى بشكل واضح، بينما جالانت والمؤسسة العسكرية ترى أن الفرصة مواتية جدا للتوصل لصفقة».

وأشارت إلى أن نتنياهو يرفض انسحاب القوات الإسرائيلية أو تقليصها على محوري فيلادلفيا ونتساريم «لاعتبارات شخصية جدًا».

ونقلت عن جالانت قوله إن «المؤسسة العسكرية لديها حلول للتعامل مع أي خلل أمني بعد الانسحاب من المحورين، لكن نتنياهو يبالغ بالتشدد بمواقفه ما يثير مزيدا من الشكوك حول نواياه بإفشال الصفقة».

وأمس الثلاثاء، هددت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك بحل الحكومة التي يقودها بنيامين نتنياهو إذا قرر الجيش الانسحاب من محوري نتساريم وفيلادلفيا.

ونقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن ستروك قولها إنه «إذا انسحب الجيش الإسرائيلي من محوري نتساريم وفيلادلفيا فسوف نقوم بحل الحكومة»، مشددة على أن «نتنياهو يعرف ذلك جيدا».