رئيس الإمارات ونظيره الإندونيسي يبحثان مسار تطور العلاقات الاستراتيجية

بحث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونظيره الإندونيسي جوكو ويدودو، مسار تطور العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في المجالات التنموية، في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمعهما، والحرص المشترك على مواصلة دفعها إلى الأمام؛ بما يسهم في تحقيق رؤى البلدين نحو التنمية والازدهار المستدام.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، رحب رئيس الإمارات في بداية جلسة المباحثات التي عقدها الجانبان في قصر الوطن في أبوظبي ـ بزيارة الرئيس الإندونيسي إلى بلده الثاني دولة الإمارات، والتي تتوج رحلة مهمة من العلاقات المثمرة بين البلدين والعمل المشترك البنّاء لمصلحة شعبيهما.

واستعرض الجانبان مختلف جوانب التعاون خاصة الاقتصادية والاستثمارية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والبنية التحتية، إلى جانب التعليم والصحة والعمل المناخي والبيئة وغيرها من المجالات التي تمثل أولويات التنمية المستدامة في البلدين.

وأعرب الرئيس الإماراتي عن تقديره للدور المهم لنظيره الإندونيسي في تطوير علاقات البلدين وازدهار تعاونهما واهتمامه الشخصي بتوفير كل أسباب التقدم لهذه العلاقات.

كما عبر عن تقديره للعمل مع الرئيس جوكو ويدودو خلال السنوات الماضية، من أجل تنمية علاقات البلدين وتعزيز مصالحهما المشتركة، قائلًا: «الحمد لله استطعنا تحقيق إنجازات نوعية في هذا المسار سواء في مجالات الطاقة المتجددة والتجارة والأمن الغذائي أو في البنية التحتية والنقل والتعليم والصحة والعمل المناخي وغيرها».

وأضاف أن «توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال عام 2022 شكل نقطة تحول نوعية؛ أسهمت في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي وخدمة التنمية المشتركة لكل من الإمارات وإندونيسيا».



وذكر أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وإندونيسيا ارتفع من 2.7 مليار دولار في عام 2014، إلى 4.4 مليار دولار العام الماضي، هذا بجانب إنجاز اتفاقيات بمشاريع تفوق 21 مليار دولار في إندونيسيا خلال عام 2023.

وأشار إلى أن جامع الشيخ زايد الكبير في مدينة سولو وشارع جوكو ويدودو ومسجد جوكو ويدودو في أبوظبي إضافة إلى شارع محمد بن زايد و«مركز محمد بن زايد – جوكو ويدودو لأبحاث القرم» وكلية محمد بن زايد للدراسات المستقبلية في إندونيسيا، ستبقى رموزاً لعمق الصداقة ومصدر إلهام للأجيال المقبلة في البلدين وتجسيداً لخصوصية العلاقات بينهما.

وأكد أن العلاقات الإماراتية - الإندونيسية ستظل نموذجاً للتطور والنماء على الدوام.

من جانبه أعرب الرئيس الإندونيسي عن اعتزازه بالتعاون البناء مع بن زايد، على مدى السنوات العشر الماضية، متطلعا إلى مواصلة ترسيخ العلاقات بين دولة الإمارات وإندونيسيا خلال المرحلة المقبلة.

ورحب في هذا السياق بالاتفاقيات التي أعلنها اليوم الجانبان في العديد من المجالات الحيوية، مؤكدا أنها تسهم في توثيق علاقات البلدين.

كما أشار إلى أهمية تعزيز العلاقات خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والبيئة والعمل المناخي إضافة إلى مجالات التجارة والاستثمار في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، منوها بأن الإمارات هي الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي ترتبط مع إندونيسيا بهذه الشراكة.



كما شهد الرئيسان توقيع وإعلان عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين دولة الإمارات وإندونيسيا التي تهدف إلى تطوير مجالات التعاون الثنائي وشملت التالي:

- اتفاقية تعاون لتركيب أنظمة طاقة شمسية على أسطح منشآت صناعية وتجارية في إندونيسيا.

- مذكرة تفاهم حول إدارة الميزانية العامة.

- مذكرة تفاهم بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي الإندونيسي بشأن الأنظمة الذكية.

- مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية.

- مذكرة تفاهم بين ديوان الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة التنسيق والشؤون البحرية والاستثمار في جمهورية إندونيسيا بشأن مشروع إنشاء مركز الشيخ محمد بن زايد وجوكو ويدودو لأبحاث المانغروف في جزيرة بالي - إندونيسيا.

- مذكرة تفاهم بين مركز دبي المالي الدولي والهيئة المالية في نوسانتارا.

- مذكرة تفاهم بين وزارة المؤسسات المملوكة للحكومة الإندونيسية وشركة إيجل هيلز العقارية حول التعاون في مجال التطوير العقاري والاستثمار السياحي وإدارة المطارات والفنادق.

- اتفاق إطاري بشأن طائرات الدوريات البحرية.