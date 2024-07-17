وفد تركي رفيع يتوجه إلى النيجر في محاولة لتأمين إمدادات اليورانيوم

توجه وزراء الخارجية والدفاع والطاقة الأتراك إلى النيجر، اليوم الأربعاء، في زيارة تهدف إلى تأمين الوصول إلى مخزونات اليورانيوم الوفيرة في النيجر الواقعة في غرب أفريقيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هويتها بدعوى عدم تخويلها بالتحدث إلى سائل الإعلام، قولها إن الوفد، الذي يرأسه وزير الخارجية هاكان فيدان ويضم أيضا رئيس المخابرات إبراهيم قالن، يسعى إلى الاستفادة من إمدادات النيجر من اليورانيوم لتوفير الوقود لصناعة الطاقة النووية الناشئة في تركيا.

وتأتي الزيارة بعد أن سحبت الحكومة العسكرية في النيجر حقوق التعدين من شركات كندية وفرنسية كانت تقوم بتطوير مخزونات اليورانيوم.

وتخضع النيجر لحكم مجلس عسكري منذ انقلاب وقع في يوليو 2023، ومازال رئيسها المنتخب محمد بازوم قيد الاحتجاز.