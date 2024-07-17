إزالة 1151 مخالفة إشغال طريق في كفر الدوار بالبحيرة

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، حملة لإزالة الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية وتسبب إزعاجا للمواطنين بشوارع المدينة، وذلك بقيادة اللواء عبد العزيز قطاطو رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، وبتأمين من شرطة المرافق بالبحيرة بقيادة العقيد عبد المجيد الطويل، ووحدة مباحث قسم كفر الدوار.

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد ١١٥١ مخالفة إشغال "ثابت ومتحرك"، عبارة عن ٧٧٩ حالة إشغال، و١٤٣ فرشا متنوعا، وعدد ١١٥ لافتة إعلانية، و١١٤ تاندة مشمع، بعدد من مناطق وشوارع المدينة، من بينها "شارع أحمد عرابي، الكوبري الواطي، شارع الجيش، شارع الجمهورية، منطقة النفق، شارع عزيز المصري، والمدخل".

تم التحفظ على الإشغالات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك من خلال قسم الإشغالات بالوحدة المحلية.