حسن نصر الله: إسرائيل تبدو عاجزة للمرة الأولى بعد 10 من القتال

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إن «ما قامت به المقاومة في غزة يوم 7 أكتوبر هو حق كامل لها»، مشيرًا إلى أن الحزب فتح جبهة الإسناد اللبنانية بمعركة «طوفان الأقصى»؛ نصرة للشعب الفلسطيني.

واعتبر خلال كلمة، اليوم الأربعاء، أن «تقديم التضحيات من الشهداء والمنازل المدمرة أمر طبيعي، أمام حصار أكثر من مليوني إنسان في غزة والتهديدات التي يتعرض لها المسجد الأقصى».

ولفت إلى أنها المرة الأولى التي تبدو فيها إسرائيل عاجزة بعد 10 أشهر من القتال، منوهًا أنها «تغطي مجازرها بالدمار وقتل النساء والأطفال».

وأضاف: «لأول مرة تعاني إسرائيل من كل شي، في ثقتها بنفسها وفي نظرة العالم كله لها، وفي جيشها واقتصادها، وهذا كله حصيلة الصمود والقتال في غزة والضفة وجبهات الإسناد».

وأشار إلى أن جيش الاحتلال اعترف مؤخرًا بمعاناته من نقص في المقاتلين والدبابات، مضيفًا: «نقول للعدو إذا جاءت دباباتكم إلى لبنان وجنوبه فلن تعانوا نقصا في الدبابات؛ لأنه لن تبقى لكم دبابات»، بحسب تعبيره.

ونوه أن «الولايات المتحدة تتحمل المسئولية كاملة عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي من خلال تزويده بالسلاح والصواريخ».

وأكد أن «جبهة المقاومة في لبنان لن تتوقف ما دام العدوان مستمرا على غزة وأهلها»، قائلًا إن «تمادي العدو باستهداف المدنيين سيدفع المقاومة إلى استهداف مستعمرات جديدة لم تُستهدف في السابق».