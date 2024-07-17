 لجان مدينة نصر تستقبل طلاب الثانوية العامة لأداء امتحان الأحياء والاستاتيكا والفلسفة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لجان مدينة نصر تستقبل طلاب الثانوية العامة لأداء امتحان الأحياء والاستاتيكا والفلسفة

أحمد كساب:
نشر في: الأربعاء 17 يوليه 2024 - 9:09 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 يوليه 2024 - 9:09 ص

استقبلت لجان السعيدية الثانوية وخالد بن الوليد، اليوم الأربعاء، طلاب الثانوية العامة لأداء امتحانات الأحياء والاستاتيكا والفلسفة، للشعب الثلاث بالثانوية العامة.

وفتحت اللجان أبوابها أمام الطلاب في الثامنة والربع من صباح اليوم، لإجراء عمليات التفتيش والاطمئنان على عدم وجود أى متعلقات تخص المواد التي يؤدون الامتحان بها.

واستمر التواجد المكثف لقوات الشرطة، فضلا عن العشرات من أولياء الأمور أمام اللجان ممن حرصوا على التواجد مع أبنائهم.

وتواجدت سيارة إسعاف بالقرب من اللجان للتدخل في حالة وجود أى حالة مرضية داخل اللجنة.

وحرص الطلاب على التواجد أمام اللجان من الساعة الثامنة استعدادا للدخول وأعمال التفتيش، التي تتم إما عن طريق البوابات الإلكترونية أو من خلال مسئول لجنة الامتحانات.


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