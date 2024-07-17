مساهمو ألكوا يوافقون على إصدار أسهم جديدة لتنفيذ صفقة الاستحواذ على ألومينا

أعلنت شركة صناعة الألومنيوم الأمريكية العملاقة ألكوا اليوم الثلاثاء موافقة المساهمين بشكل أولي على إصدار كمية جديدة من الأسهم لتنفيذ صفقة الاستحواذ المقترحة على شركة ألومينا الأسترالية لصناعة الألومنيوم.

وقالت الشركة إن 99% من المساهمين الذين حضروا الجمعية العمومية غير العادية وافقوا على قرار إصدار الأسهم.

ومن المقرر أن يصوت مساهمو ألومينا على صفقة الاستحواذ يوم الخميس المقبل، في الوقت الذي تحتاج فيه الصفقة إلى موافقة محكمة استراليا الاتحادية التي ستعقد جلسة استماع بشأنها يوم 22 يوليو الحالي. ومن المتوقع اتمام الصفقة بحلول أول أغسطس المقبل.

وفي مارس الماضي أعلنت ألكوا موافقتها على شراء ألومينا ليمتد مقابل 2ر2 مليار دولار ستسدد بالكامل في صورة أسهم.

وأوصى مجلس إدارة ألومينا مساهمي الشركة بقبول العرض نظرا لعدم وجود أي عروض أخرى أفضل، كما أن تقرير خبير مستقل قال إن هذا العرض هو الأفضل بالنسبة للمساهمين.

ووفقا لشروط الصفقة سيحصل مساهمو ألومينا على 02854ر0 سهم من أسهم ألكوا مقابل كل سهم من أسهم شركتهم. ومع اكتمال الصفقة سيمتلك مساهمو ألومينا 25ر31% من أسهم الكيان الجديد في حين يمتلك مساهمو ألكوا 75ر68% من أسهمه.

يذكر أن ألومينا ليتمد أعلنت في أواخر فبراير الماضي عن تلقيها عرض غير ملزم ومشروط من ألكوا لشراء 100% من أسهمها العادية التي سيتم إصدارها في إطار ترتيب خاص مقابل 0854ر0 سهم من أسهم ألكوا مقابل كل سهم من أسهم ألومينا. ويزيد هذا السعر المعروض بنسبة 1ر13% عن سهم ألومينا في ختام تعاملات اليوم السابق على إعلان العرض.