انتهاء أعمال الاستماع للمتقدمين لوظيفة مدرس بقسم النبات بعلوم الأقصر

التقى الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، لجنة الاستماع للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس بقسم النبات بكلية العلوم، وذلك في ختام أعمال اللجنة، والتي ضمت كلا من الدكتور عرفات عبد الحميد، أستاذ العلوم بجامعة جنوب الوادي، الدكتور سامح أحمد، أستاذ متفرغ بكلية التربية جامعة جنوب الوادي، والدكتور عبد الرحمن سليم، عضو هيئة التدريس بعلوم جنوب الوادي.

ووجه رئيس الجامعة، الشكر للجنة الاستماع لجهودهم خلال فترة إجراء المقابلات للمتقدمين لشغل الوظائف، وإنهاء لقاء المتقدمين والاستماع لهم، طبقًا للفترة المحددة كما هو معروض بإعلان الكلية.

وثمن رئيس الجامعة جهود أعضاء اللجنة في إجراء المقابلات؛ لانتقاء أفضل الكوادر الأكاديمية ذات الخبرة؛ بما يسهم في تحسين جودة الخدمة التعليمية بالجامعة.