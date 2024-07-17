الهند ترشح دبلوماسيا متقاعدا سفيرا لدى أمريكا لتأمين العلاقات

رشحت الهند الدبلوماسي المتقاعد فيناي كواترا، ليكون السفير القادم للبلاد في الولايات المتحدة، بحسب مصادر مطلعة.

وأفادت وكالة بلومبرج للانباء اليوم الأربعاء بأن كواترا، الذي تقاعد من منصب وزير الخارجية الهندي في وقت سابق الشهر الجاري، يتطلع إلى إضفاء حالة من اليقين على العلاقات الهندية الأمريكية، بينما تستعد الدول لتغيير محتمل في الإدارة بعد إجراء الانتخابات الأمريكية في نوفمبر المقبل.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها بسبب خصوصية المناقشات، إن الأولوية العاجلة بالنسبة لكواترا ستكون التواصل مع المسؤولين الذين من الممكن أن يكون لهم دور مهم فيما يخص السياسة المتعلقة بالهند في الإدارة الأمريكية المقبلة.

جدير بالذكر أن التقارب بين الهند والولايات المتحدة قد تزايد على مدار العقدين الماضيين، بما في ذلك تحت إدارة دونالد ترامب السابقة وإدارة جو بايدن الحالية.