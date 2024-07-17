وزارة الصحة في غزة تطلق نداء استغاثة بشأن مولدات الكهرباء اللازمة لعمل المستشفيات

وجهت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة نداء استغاثة حول المولدات الكهربائية إلى المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والدولية وكل الدول العربية والإسلامية والصديقة؛ لمحاولة إنقاذ المنظومة الصحية ودعمها وشراء عدد من المولدات اللازمة لضمان عمل المستشفيات.

ونوهت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، أنها تعتمد منذ حوالي 9 أشهر على المولدات الكهربائية العاملة بالديزل؛ لإمداد المستشفيات بالطاقة الكهربائية اللازمة.

وقالت إن «هذه المولدات تعمل على مدار الساعة بدون توقف، وقد تعرض العديد منها لأعطال فنية كبيرة يصعب إصلاحها، كما تعرض جزء من تلك المولدات للتدمير والقصف المباشر من قبل الاحتلال الغاشم».

وتوقعت «خروج عدد من المولدات الرئيسية عن الخدمة خلال الفترة المقبلة؛ نتيجة منع دخول قطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة الوقائية والدورية لضمان استمرار عمل المولدات»، منوهة أن «الأمر يعني الموت المحقق للمرضى والمصابين وانتهاء الخدمة الصحية بالكامل».

ولفتت إلى أن «جيش الاحتلال حاول إخراج المنظومة الصحية عن الخدمة، من خلال تدمير جميع المولدات الكهربائية في: مجمع الشفاء، ومجمع ناصر، والمستشفى الإندونيسي، ومؤخراً تدمير مولدات مستشفى كمال عدوان شمال غزة».

وأشارت إلى «تعطل أحد أهم المولدات الرئيسية بمستشفى الأقصى مؤخرًا»، قائلة إن «المستشفى يعمل بمولد واحد دون توقف، وهذا يعني اقتراب حدوث الكارثة وخروج المستشفى بالكامل عن الخدمة».

وأوضحت أنها تحاول منذ بداية الحرب مع عدة جهات دولية ذات علاقة، للعمل على توريد وشراء مولدات ولكن دون جدوى، مشيرة إلى أن «المنع يأتي بقرار من الاحتلال».