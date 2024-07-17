محافظ المنوفية يلتقي مستشار رئيس الوزراء لبحث تنفيذ مشروعات حياة كريمة

بحث اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، واللواء هشام السوداني مستشار رئيس مجلس الوزراء للمشروعات القومية، آخر مستجدات الموقف النهائي لتسليم مشروعات المبادرة الرئاسية المنتهى تنفيذها بمختلف القطاعات بنطاق مركزي أشمون والشهداء تمهيدا لدخولها الخدمة أمام المواطنين كون المبادرة أحد المشروعات العملاقة، فضلا عن الوقوف على نسب تنفيذ معدلات الأداء بالمشروعات المتبقية بعدد من القطاعات وتذليل العقبات نحوها واتخاذ إجراءات عاجلة لسرعة نهوها للارتقاء بمستوى الخدمات.

جاء ذلك خلال لقاط محافظ المنوفية بمكتبه، مستشار رئيس مجلس الوزراء للمشروعات القومية، وذلك في إطار الزيارات الميدانية الموسعة لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بقرى مركزي أشمون والشهداء لتحسين جودة حياة المواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل، وذلك بحضور العميد أحمد درويش والمهندس محمد نزيه ممثلي دار الهندسة، ووسام مراد مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالديوان العام.

وأشار محافظ المنوفية، خلال اللقاء، إلى أنه فيما يخص المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مراكز قويسنا ومنوف والباجور يتم إجراء المعاينات الميدانية اللازمة تمهيدا للبدء في تنفيذها والتعرف من المواطنين على أهم المشروعات الخدمية والتنموية والاحتياجات الفعلية ذات الأهمية القصوى وخاصة قطاعي التعليم والصحة لخدمة المواطنين.

وثمن مستشار رئيس مجلس الوزراء للمشروعات القومية مجهودات المحافظ المتميزة والملموسة على أرض الواقع في المتابعة المستمرة للمشروعات وتقديم كل أوجه الدعم اللوجستي والتواصل الدائم مع الشركات المنفذة لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الأداء.

ولفت إلى أن زيارته اليوم تأتى في إطار خطة الدولة الشاملة لمتابعة المشروعات التنموية ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي لإعطاء دفعة تنموية للمشروعات تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.