التعليم: صور امتحان الأحياء المتداولة قبل اللجان من امتحان العام الماضي

قالت وزارة التربية والتعليم، إن الامتحان المتداول لمادة الأحياء للثانوية العامة قبل بدء لجنة الامتحان اليوم، غير صحيح ومن امتحانات أعوام سابقة.

ونفت الوزارة ما يتردد عن تسريب امتحان الأحياء قبل بدء اللجان.



كانت وزارة التربية والتعليم قد حذرت الطلاب من حمل الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى داخل اللجان حتى لا يتعرض الطالب للحرمان من الامتحان في المادة التي يؤديها أو في كل المواد.

وحذرت الطلاب من الانسياق خلف جروبات الغش الوهمية خاصة على تليجرام، مؤكدة أن هدفها الأول والأخير في ادعاءاتها النصب والاحتيال وجمع الأموال.

وأضافت الوزارة أن كل هذه الجروبات يتم رصدها والتعامل معها، وأن إجراءات الامتحانات ليس بها أي تراخي.