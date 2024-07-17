9 شهداء وعشرات الجرحى في قصف الاحتلال لمخيم النصيرات

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي القصف المدفعي والصاروخي وإطلاق النار على عدة مناطق في قطاع غزة، في اليوم الـ285 من العدوان.

ففي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، استشهد 7 أشخاص وأصيب عدد آخر بجروح جراء قصف الاحتلال لمنزل المواطن رائد دياب في محيط مسجد السنة جنوب مخيم النصيرات، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

كما استشهد شخصان وأصيب 15 آخرين في قصف الاحتلال لمسجد عبد الله عزام شمال المخيم، كما تعرضت ذات المنطقة لقصف بالقذائف المدفعية، كما استشهد شخص على الأقل وأصيب آخرون بجروح، جراء قصف بناية سكنية تأوي نازحين بمنطقة النصيرات في محيط مخيم 1 بجوار مسجد الإحسان.

وفي مدينة غزة، استهدفت مدفعية الاحتلال منازل في حي تل الهوا جنوب غرب المدينة، فيما شن طيران الاحتلال الحربي غارة على منزل في منطقة أبو اسكندر بحي الشيخ رضوان شمال غزة.

أما في مدينتي خان يونس ورفح، فقد أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها اتجاه المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، فيما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على المنطقة الجنوبية الغربية من مدينة رفح وسط قصف مدفعي على المكان.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38,713 شخصا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 89,166 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.