واشنطن تصف قتل مستوطنين شابا فلسطينيا أمريكيا بالضفة بعمل إرهابي

وصفت دوروثي شيا القائمة المؤقتة بأعمال ممثل واشنطن لدى الأمم المتحدة، قتل المواطن الأمريكي ـ الفلسطيني سيف الله مصلط على أيدي مستوطنين وسط الضفة الغربية المحتلة، بأنه "عمل إجرامي وإرهابي".

والجمعة، قتل مستوطنون إسرائيليون الشاب مصلط، إثر الاعتداء عليه بضرب مبرح لدى وجوده في أرض عائلته ببلدة سنجل شمال غربي رام الله.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان آنذاك، إن مصلط "استشهد جراء الاعتداء عليه بالضرب الشديد في مختلف أنحاء جسده من قبل مستوطنين في بلدة سنجل".

وخلال جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن الدولي لبحث الأوضاع الإنسانية بغزة، مساء الأربعاء، ذكرت شيا أن واشنطن أكدت في وقت سابق ضرورة إجراء تحقيق في مقتل الشاب مصلط.

وشددت المسئولة الأمريكية على ضرورة ضمان محاسبة مرتكبي هذا "العمل الإجرامي والإرهابي"، معربة عن تعازيها لعائلة مصلط.

والثلاثاء، قال السفير الأمريكي لدى تل أبيب مايك هاكابي: "طلبت من إسرائيل إجراء تحقيق مكثف في مقتل سيف (الله) مصلط، وهو مواطن أمريكي كان يزور عائلته في سنجل، عندما تعرض للضرب حتى الموت".

وتابع هاكابي عبر منصة إكس: "يجب أن تكون هناك محاسبة على هذا العمل الإجرامي والإرهابي، كان سيف يبلغ من العمر 20 عاما فقط".

والسبت، قالت عائلة الشاب: "نحن مفجوعون لأن حبيبنا سيف الله مصلط تعرض للضرب الوحشي حتى الموت على يد مستوطنين إسرائيليين، بينما كان يحمي أرض عائلته من المستوطنين الذين كانوا يحاولون الاستيلاء عليها".

وأكدت العائلة في بيان، أن المستوطنين منعوا المسعفين من الوصول إلى الشاب لأكثر من 3 ساعات، ما أدى إلى وفاته وهو في طريقه للمستشفى.

العائلة أوضحت أن مصلط كان يدير شركة في تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية، وهو موجود في الضفة الغربية منذ 4 يونيو الماضي لزيارة عائلته وأصدقائه.

وبالتوازي مع الإبادة في قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد 999 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال أكثر من 18 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.​​​​​​​

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 198 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.