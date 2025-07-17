سي إن إن: إسرائيل قد تُظهر مرونة بشأن نقطة الخلاف الرئيسية بمحادثات وقف إطلاق النار في غزة

صرح مصدر أمني إقليمي مطلع على المفاوضات لشبكة CNN، الأربعاء، أن العقبة الرئيسية في محادثات وقف إطلاق النار في غزة، هو تمركز القوات الإسرائيلية.

ولفت المصدر إلى أن هناك مرونة من جانب إسرائيل بشأن الانسحاب المحتمل لقواتها من ممر موراج، وهو منطقة أمنية إسرائيلية رئيسية تقع جنوب قطاع غزة، في محادثات وقف إطلاق النار مع حماس.

ويعد تمركز القوات الإسرائيلية في غزة حول ممر موراج خلال وقف إطلاق النار المقترح لمدة 60 يومًا حجر عثرة رئيسيًا في المحادثات.

وأضاف المصدر أنه لا تزال هناك قضايا تحتاج إلى حل، بما في ذلك قائمة السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل الرهائن المحتجزين في غزة، بالإضافة إلى مطلب حماس بأن تلتزم إسرائيل بإنهاء الحرب بشكل دائم.

ورغم ذلك، قال المصدر إن هناك درجة من التفاؤل بشأن المفاوضات.

ويذكر أن هناك فجوات كبيرة قائمة بين شروط وقف إطلاق النار التي اتفق عليها الطرفان المتحاربان في الأسابيع الأخيرة، حيث صرّح مصدر إسرائيلي مطلع سابقًا بأن المسألة العالقة هي مكان إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي في غزة بمجرد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

ونوه مسئول رفيع في حماس، السبت، أن إسرائيل أضافت شروطًا جديدة لخطتها لوقف إطلاق النار، «آخرها خرائط انتشار جديدة لمواقع وجود الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة».