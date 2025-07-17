المديريات التعليمية تعلن ضوابط التظلم على نتيجة الدبلومات الفنية

• 100 جنيه رسوم التظلم لكل مادة.. ويحظر استخدام الهاتف المحمول أثناء الاطلاع على أوراق التظلم داخل اللجنة

حددت المديريات التعليمية خطوات التظلم على نتيجة الدبلومات الفنية، موضحة أن رسوم التظلمات 100 جنيه لكل مادة يرغب الطالب في التظلم فيها لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية يتم سدادها في أحد مكاتب البريد.

وشددت المديريات على ضرورة إحضار أصل وصورة إيصالات سداد رسوم تظلمات الدبلومات الفنية، بالإضافة إلى أصل وصورة بطاقة الرقم القومي عند الحضور للإطلاع بالكنترول، لافتة إلى أنه يسمح لولي الأمر فقط الحضور مع الطالب أثناء الاطلاع على أوراقه، بعد التأكد من شخصيته ببطاقة الرقم القومي.

وأضافت أنه يحظر على الطالب أو ولي الأمر استخدام الهاتف المحمول في المكان المخصص للاطلاع على أوراق المتظلم داخل اللجنة، كما يحظر عليه اصطحاب نماذج إجابة وذلك طبقا للقرار الوزاري 293 لسنة 2014.

ويدون الطالب المتظلم ملاحظاته بخط يده في الإطار التالي:

- وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة.

- عدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة من الخارج لكراسة الإجابة.

- عدم احتساب الدرجة الأعلى في الحالات المسموح بها قانونا.

- الخطأ في جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة من الخارج.

- يقوم الطالب بتسليم كراسة إجابته والملاحظات إلى عضو اللجنة والتوقيع بما يفيد قيامه بالاطلاع،

وتتولى لجنة النظام والمراقبة استكمال باقي الإجراءات القانونية المتابعة ويتم الاتصال بالطالب على رقم المحمول المسجل على رابط تظلمات الدبلومات الفنية لإبلاغه بنتيجة التظلم.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم قد أعلنت نسبة النجاح في الدبلومات الفنية والتي بلغت 70.47%، وبلغ إجمالي عدد الناجحين 595848 طالبا.