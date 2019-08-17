الشرطة الألمانية تخلي قطارا ومحطة قطار بسبب رجل مختل

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أخلت الشرطة الاتحادية الألمانية اليوم السبت قطارا فائق السرعة طراز (إنتر سيتي إكسبريس) وأخلت محطة قطار لفترة وجيزة بعد ورود إشارات على وقوع هجوم مزعوم في القطار في مدينة جوتينجن وسط ألمانيا.

وصرح متحدث باسم السكك الحديدية بأن نحو 900 راكب اضطروا إلى مغادرة القطار الذي كان في طريقه من ميونخ إلى هامبورج، وأضاف أن الشرطة ألقت القبض على رجل يبدو أنه مختل أثناء قيامها بالتفتيش.

وقال المتحدث إنه لم تتأكد الإشارات عن وجود تهديد ملموس.

كان الركاب اخطروا الشرطة عبر الاتصال بالنجدة بوجود رجل مثير للانتباه والريبة داخل القطار.

وقد ألقي القبض على الرجل 55 عاما، في محطة قطارات جوتينجن وتم تسليمه إلى أطباء في عيادة متخصصة.