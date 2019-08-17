الشروق تكشف سر انفعال لاسارتي فى المؤتمر الصحفي عقب الهزيمة من بيراميدز

ثار الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني الأوروجوياني للنادي الأهلي، بشكل كبير، على الإعلاميين والصحفيين، خلال المؤتمر الصحفي، الذي أقيم عقب مباراة بيراميدز، اليوم السبت.

وتعرض الأهلي للخسارة بهدف دون رد، من فريق بيراميدز، في المباراة التي جمعتهما على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن دور الـ16 ببطولة كأس مصر، ليودع المارد الأحمر البطولة مبكرا.

وخلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، انفعل المدير الفني الأوروجوياني على الإعلاميين، بعد توجيه سؤال له في نهاية المؤتمر، بأنه يخسر المباريات الكبيرة، وهو ما دفع الأوروجوياني للوقوف ومغادرة قاعة المؤتمر الصحفي، موجها بعض الكلمات للإعلاميين باللغة البرتغالية.

وأثناء خروج لاسارتي من قاعة المؤتمر الصحفي بملعب برج العرب قال بصوت عالي ومنفعل إنه تغلب على الزمالك وحصد الدوري بفارق 8 نقاط وتوج باللقب في النهاية.

وقبل أن يثور المدرب في نهاية المؤتمر، تحدث عن اللقاء قائلا: "من الطبيعي أن لا تكون نتيجة المباراة مرضية بالنسبة لنا، خصوصا وأننا لم نبحث إلا عن الفوز والتأهل لدور الثمانية".

وأكمل: "اليوم هى مباراة في كرة القدم ولا يمكن أن يتم تقييم أدائي مع الفريق من مباراة بيراميدز، خسرنا منهم في الدوري، لكن فزنا باللقب".