مصرع 7 أشخاص وفقدان اثنين بعد غرق سفينة شرقي الصين

لقى 7 أشخاص مصرعهم، وفقد اثنان إثر غرق سفينة قبالة ساحل مقاطعة شاندونغ شرقي الصين.

وذكرت سلطات الإنقاذ البحري بالمقاطعة - في بيان اليوم السبت - أن الحادث وقع مساء أمس بالتوقيت المحلي، حيث غرقت سفينة من مقاطعة خبي شمالي الصين بسبب عاصفة بالقرب من ميناء مدينة ريتشاو قبالة ساحل شاندونغ، وتم العثور على 7 ضحايا، ولا يزال فريق الإنقاذ يبحث عن مفقودين اثنين.

وفي سياق منفصل، ضربت الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار ليكيما مقاطعة جيلين شمال شرقي الصين، ما أدى إلى تضرر 85 ألفا و89 شخصا من 22 محافظة.

وذكر مركز مكافحة الفيضانات بالمقاطعة - في بيان - أن الأمطار الغزيرة أثرت كذلك على 25823 هكتارا من الأراضي الزراعية في المقاطعة، فيما انهار 250 منزلا، وسط خسائر اقتصادية مباشرة تقدر بـ 89 مليون يوان "6ر12 مليون دولار".