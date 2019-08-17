زعيمة حزب ميركل: إنهاء الائتلاف الحاكم الحالي غير مطروح للنقاش

قبيل انعقاد اجتماع قادة التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي غدا الأحد، أكدت رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي أنيجريت كرامب-كارنباور أن إنهاء الائتلاف الحاكم بين المسيحيين والاشتراكيين غير مطروح للنقاش.

وقالت خليفة ميركل في رئاسة الحزب في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم السبت: "الأمر لا يدور حول مواصلة الائتلاف الحاكم، بل حول سلسلة من المسائل الموضوعية... لدينا ميثاق ائتلاف تفاوضنا بشأنه بصعوبة. هذا هو أساس تعاونا".

ولم تعلق كرامب-كارنباور بشكل مفصل على تفكير ساسة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تشكيل حكومة ائتلافية مع حزبي الخضر و"اليسار"، وقالت: "إذا أراد الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن يتجه مستقبلا نحو اليسار، فهذا قراره. وإذا كان يريد جمهورية تميل إلى اليسار، فسيلقى مقاومة حاسمة من الحزب المسيحي الديمقراطي".

وعن التكهنات بشأن إنهاء مبكر للائتلاف الحاكم الحالي، قالت كرامب-كارنباور، التي تشغل أيضا منصب وزيرة الدفاع: "لا أدلي بتكهنات حول أسئلة بـ"إذا". نساهم من جانبنا في استمرار عمل الحكومة خلال هذه الفترة التشريعية على نحو متعقل".