 فامليكو يواصل مفاجآته في الدوري البرتغالي ويهزم ريو آفي - بوابة الشروق
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فامليكو يواصل مفاجآته في الدوري البرتغالي ويهزم ريو آفي

د ب أ
نشر فى : السبت 17 أغسطس 2019 - 12:05 ص | آخر تحديث : السبت 17 أغسطس 2019 - 12:05 ص

حقق فريق فامليكو الصاعد حديثاً للدوري البرتغالي لكرة القدم، فوزه الثاني على التوالي في المسابقة، وذلك على حساب ريو آفي 1 - 0، في المباراة التي أٌقيمت بينهما اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة الثانية من البطولة.

ويدين فامليكو بالفوز للاعبه باتريك ويليام، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66 من زمن المباراة.

وعانى ريو آفي من النقص العددي، بعد طرد لاعبه ميسياس دا سيلفا في الدقيقة 56.

ورفع فامليكو رصيده إلى ست نقاط في صدارة ترتيب البطولة، في انتظار باقي نتائج الجولة التي تستكمل غداً السبت وبعد غد الأحد، فيما ظل ريو آفي بلا نقاط في قاع الترتيب.


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