محافظ أسيوط: فتح 3 مراكز تكنولوجية والتشغيل التجريبى لـ4 آخرين للقضاء على الفساد

قال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، إنه تم تشغيل وافتتاح 3 مراكز تكنولوجية بمراكز (ديروط، والغنايم، وساحل سليم) من إجمالى 13 مركزا جار تطويرها وربطها موزعة على مستوى المراكز والمدن والأحياء.

وأشار إلى أنه تم التشغيل التجريبى لعدد 4 مراكز أخرى بأبنوب والقوصية ومنفلوط والبدارى للقضاء على البيروقراطية والفساد الإدارى والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفى إطار تيسير وتبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات فى أسرع وأقل وقت ممكن من خلال شباك واحد وباستخدم أحدث التقنيات.

ولفت محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم – إلى أنه يجري تطوير ورفع كفاءة 6 مراكز تكنولوجية أخرى، فضلاً عن تنظيم دورات تدريبية على مهارات الحاسب الآلى وإدخال البيانات للعاملين بتلك المراكز من خلال مركز التدريب الرئيسى بديوان عام المحافظة ومركز معلومات المحافظة لصقل خبرات ومهارات العاملين بتلك المراكز بمساندة ودعم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع الجهات والوزارات المعنية لرفع كفاءة أداء الجهاز الإداري للدولة وتفعيل منظومة الشباك الواحد لخدمة المواطنين.

وأضاف المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ أنه تم تزويد جميع المراكز التكنولوجية بجميع الوسائل التكنولوجية الحديثة للتيسير على المواطنين منها أماكن انتظار للمواطنين مكتب أمن واستعلامات ونداء آلي مجهز بسماعات صوتية وشاشتين لعرض المستندات المطلوبة لكافة الطلبات، لافتا إلى أن تلك المراكز تقدم خدماتها في مجالات متعددة مثل التراخيص المختلفة وطلب الحصول على شهادة صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية وترخيص أعمال البناء وطلب توصيل المرافق مياه – كهرباء وكذلك تجديد رخصة الأكشاك والمحال التجارية والصناعية.