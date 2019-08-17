الجيش الليبي يستهدف رتلا متحركا للميليشيات المسلحة جنوب غربي البلاد

استهدفت مقاتلات سلاح الجو الليبي، رتلا متحركا تابعا للميليشيات المسلحة، في الجنوب الشرقي لمنطقة تراغن جنوب غربي البلاد.

وذكرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي - وفقا لما نقلته بوابة أفريقيا الإخبارية الليبية، اليوم السبت - أن الرتل الذي جرى استهدافه يتألف من عناصر من حكومة الوفاق والمرتزقة التشاديين ومجلس شورى بنغازي المدرج على لائحة الإرهاب.

وكان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة قد أعلن - أمس الجمعة - أن سلاح الجو الليبي نفذ طلعات قتالية استهدفت مواقع بمطار زوارة، موضحا أنه قام بضرب أحد المستودعات التي تأوي الطائرات التركية المسيّرة، كذلك ضرب مستودعات تستخدم لإيواء الطائرات المسيرة وذخيرتها شرق منطقة (أبو كماش) بحوالي 1.5 كم، مشيرا إلى أن أي مكان يتعامل مع أي جهة أجنبية يعتبر هدفا مشروعا للقوات الجوية الليبية.