 الجيش الليبي يستهدف رتلا متحركا للميليشيات المسلحة جنوب غربي البلاد - بوابة الشروق
السبت 17 أغسطس 2019 2:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟
النتـائـج تصويت

الجيش الليبي يستهدف رتلا متحركا للميليشيات المسلحة جنوب غربي البلاد

الجيش الليبي - صورة أرشيفية
الجيش الليبي - صورة أرشيفية
أ ش أ
نشر فى : السبت 17 أغسطس 2019 - 12:30 م | آخر تحديث : السبت 17 أغسطس 2019 - 12:30 م

استهدفت مقاتلات سلاح الجو الليبي، رتلا متحركا تابعا للميليشيات المسلحة، في الجنوب الشرقي لمنطقة تراغن جنوب غربي البلاد.

وذكرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي - وفقا لما نقلته بوابة أفريقيا الإخبارية الليبية، اليوم السبت - أن الرتل الذي جرى استهدافه يتألف من عناصر من حكومة الوفاق والمرتزقة التشاديين ومجلس شورى بنغازي المدرج على لائحة الإرهاب.

وكان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة قد أعلن - أمس الجمعة - أن سلاح الجو الليبي نفذ طلعات قتالية استهدفت مواقع بمطار زوارة، موضحا أنه قام بضرب أحد المستودعات التي تأوي الطائرات التركية المسيّرة، كذلك ضرب مستودعات تستخدم لإيواء الطائرات المسيرة وذخيرتها شرق منطقة (أبو كماش) بحوالي 1.5 كم، مشيرا إلى أن أي مكان يتعامل مع أي جهة أجنبية يعتبر هدفا مشروعا للقوات الجوية الليبية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك