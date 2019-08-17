منظمة خيرية إسبانية: الوضع على متن سفينة مهاجرين تقطعت بها السبل «لا يمكن تحمله»

ذكرت منظمة خيرية إسبانية، التي لم يتم السماح لسفينة إنقاذ تابعة لها من دخول جزيرة لامبيدوسا الإيطالية اليوم السبت، أن الظروف على متن السفينة "لا يمكن تحملها".

وتتقطع السبل بالسفينة "أوبن أرمز" التي تديرها مؤسسة "أوبن أرمز" الخيرية في البحر منذ 17 يومًا وتوجد حاليا قبالة سواحل جزيرة لامبيدوسا، وعلى متنها 134 مهاجرا.

وفي مقطع فيديو تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ذكر أوسكار كامبس، مؤسس جمعية "أوبن أرمز" أن هناك "معارك مستمرة ومنازعات" بين الركاب، مما أثار توترات "لا يمكن تحملها".

وكان وزير الداخلية المتشدد الإيطالي، ماتيو سالفيني قد رفض مرارا منح حقوق رسو سفن إنقاذ المهاجرين ولم يظهر أي مؤشرات على تراجعه عن قراره اليوم السبت.

وفي تغريدة له على موقع (تويتر) اتهم المنظمة غير الحكومية بخوض "حرب سياسية، من المؤكد ليست حربا إنسانية، لإغراق إيطاليا بالمهاجرين.

وقال إن المهاجرين الـ13 الذين تم إجلاؤهم من السفينة خلال الساعات الـ48 الماضية أصيبوا بإعياء شديد، متهما منظمة "أوبن أرمز" بخداع السلطات الإيطالية بشأن القضية.