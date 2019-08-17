حرص أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، على الحديث عن الفوز العريض للفريق الأبيض بسباعية نظيفة ضد فريق ديكاداها الصومالي، في ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

وقال أمير مرتضى لبرنامج "الزمالك اليوم": "البدايات الجيدة دائما ما تكون عامل النجاح في الموسم، تفرق جدًا في مشوار البطولة، وتعطي دفعة للاعبين بالأدوار المقبلة".

وأضاف أمير مرتضى: إدارة فريق الكرة بالنادي نجحت في الحفاظ على اللاعبين الذين أثبتوا أنفسهم وتم دعمهم بلاعبين آخرين مميزين، الصفقات الـ10 الجديدة التي تم التعاقد معها جاءت بناء على الاحتياجات الفنية للفريق فقط.

وتابع: "أصبحنا نضم اللاعبين على أساس أرقام وإحصائيات، وفقا لمنهج محدد ليس له علاقة بالعدد ، كل لاعب جاء أو رحل لم يكن ذلك بعشوائية، تعاقدنا مع 3 حراس لاحتياجنا لهم بسبب العجز في هذا المركز".